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Tekirdağ'da Cam Fabrikasında Kimyasal Sızıntı! 28 İşçi Tedavi Altında

TEKİRDAĞ'DA CAM FABRİKASINDA KİMYASAL SIZINTI! 28 İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

Tekirdağ'da otomobil camı üreten bir fabrikada, cam temizlemede kullanılan ilacın olduğu varil açılınca ortaya sızan kimyasal yüzünden 28 işçi hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Tekirdağ'da Cam Fabrikasında Kimyasal Sızıntı! 28 İşçi Tedavi Altında(9/10)5

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 28 işçi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

KİMYASAL SIZINTIDAN DOLAYI BAŞ AĞRISI, MİDE BULANTISI BAŞLADI

Saray'ın Çukurtyurt Mahallesi'nde bulunan otomobil camı üreten bir fabrikada, cam temizlemede kullanıldığı belirtilen kimyasal madde sızıntısı yaşandı. Bir süre sonra işçilerde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma görülmesi üzerine, işçiler Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

28 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı. Saray Devlet Hastanesi'nde 10 işçi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 12 işçi Çerkezköy, 11 işçi de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

5 işçi ise Saray Devlet Hastanesi'nde bulunuyor. Toplam 28 işçinin tedavileri hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ünitelerinde devam ediyor.

"VARİL AÇILDIĞINDA KÖTÜ BİR KOKU YAYILDI"

Fabrikada çalışan ve hastanede tedavisi süren bir işçi, fabrikaya cam temizlemede kullandıkları yeni bir kimyasal madde geldiğini belirterek,Varil açıldığında çevreye kötü bir koku yayıldı. Önceden kullandığımız kimyasallardan farklı bir kokusu vardı. Fabrikaya ağır koku yayıldı. Bir süre sonra da o sırada görev başında bulunan yaklaşık 30 işçi rahatsızlandı ve hastanelere geldik dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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