Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
Pentagon, Pkk/Ypg'nin Adının Neden Sdg Olarak Değiştirildiğine Cevap Veremedi
Erdoğan'dan S-400'ler İçin Endişeliyiz Diyen Abd'ye Cevap: Görüşmeler Bitti
Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
Fırtına, 2. Lig Ekibine Diş Geçiremedi
Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Görmez'le İlgili Açıklama: Başka Bir Görev İstedi
Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kürtler, Suriye'deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı
Depremde Ölen Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmam Gözyaşlarını Tutamadı
Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
Hakkari'de 9 Pkk'lı Öldürüldü, En Yüksek Rakımlı Üs Bölgesi Oluşturuldu
Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Transfer Etti
Chiellini, Omzunu Isıran Suarez'den İntikamını Fena Aldı
Deneyimli Çoban Açığını Üniversiteli Çobanlar Kapatacak!
25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı
Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi

Tekirdağ'da NATO Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar

TEKİRDAĞ'DA NATO BORU HATTINDAN AKARYAKIT ÇALDILAR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, özel bir sistem kuran hırsızlar, NATO'ya ait akaryakıt boru hattından akaryakıt çaldı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar(5/10)1

Hırsızlar sınır tanımadı. NATO'ya ait akaryakıt boru hattından kelepçe yöntemiyle akaryakıt çaldılar.

BASINÇ DÜŞÜNCE GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ

Çorlu'nun Seymen Mahallesi'ndeki Tatarlı yönü boru hattında, akaryakıt sirkülasyonunda basıncın düştüğünü fark eden görevliler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

HIRSIZLAR ÖZEL SİSTEM KURMUŞ

Boru hattını kontrol eden NATO ve jandarma görevlileri, yaklaşık 2 metrelik bir çukur açılarak hatta kelepçe takıldığını ve buradan akaryakıt çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tekirdağ  Da  Nato  Boru  Hattından  Akaryakıt  Çaldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER