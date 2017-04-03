

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.







Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 67 asker gözaltına alınmıştı.







kaynak:sabah