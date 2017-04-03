TEKİRDAĞ'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI: 75 GÖZALTI
Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.
Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 75'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 67 asker gözaltına alınmıştı.
kaynak:sabah
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