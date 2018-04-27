700 Kişiyi Öldüren Deaş Emiri İzmir'de Yakalandı
Gözler 15:00'e Çevrildi! Erdoğan, Destici İle Görüşecek
Beşiktaş, Tek Ceza Dahi Almadan Kurtulmanın Formülünü Buldu
Oy Kullanacaklar Dikkat! Listelerin Askıya Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Sahadaki Ekmeği Gören Mesut, Hareketiyle 'helal Olsun' Dedirtti
Erdoğan'dan Kurmaylarına 'gül' Uyarısı: Üzüldüm, Polemiğe Girmeyin!
Jet Faciasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! Çığlıkları Kahretti
Teknoloji Devi Parasını Müşterilerine Dağıtacak!
Dünyanın Gözü Kulağı Bu Zirvedeydi! 65 Yıl Sonra Tarihi Anlar
Ekmek Teknesi Yıkılan Hadise'ye Bir Şok Daha
Okyanusta Yüzen Adamın Karnına Köpek Balığı Saplandı!
Kiraladıkları Evde Tuhaf Olaylar Yaşayan Aile, Tatil Fotoğraflarında Gördüklerine İnanamadı
İran'da Bulunan Mumya Şah Rıza Pehlevi'ye Ait Çıktı
Muhafazakar Bakanın Genç Sekreteri, Fuhuş Pazarlığında Basıldı
Karısının Kafasını Kesip Çöp Kutusuna Attı! Dehşet Anları Kamerada
Dışişleri'nden Ab Komisyonu Başkanı'na Tokat Gibi Cevap!
Marsilya Finale Göz Kırptı
Selin Şekerci, Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı
Çekirgeler İlçeyi İstila Etti! Vatandaşlar Sabaha Kadar Nöbet Tutuyor
Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı

teknoloji devi parasını müşterilerine dağıtacak!

TEKNOLOJİ DEVİ PARASINI MÜŞTERİLERİNE DAĞITACAK!

Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi, net kâr marjını yüzde 5 ile sınırlayacağını ve yüksek kârlılık yakalaması durumunda kazancının bir bölümünü müşterilerine geri vereceğini açıkladı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Teknoloji Devi Parasını Müşterilerine Dağıtacak!(7/10)4


Bu yıl halka arz edilmesi beklenen Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, yüksek kârlılık yakalaması durumunda kazancının bir bölümünü müşterilerine geri vereceğini açıkladı.



KAR MARJINI YÜZDE 5 İLE SINIRLI TUTUP GERİSİNİ MÜŞTERİLERE DAĞITACAK



Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Xiaomi, bugün benzerine az rastlanır bir vaatte bulundu. Şirket, akıllı telefon ve akıllı ev cihazları gibi donanım ürünlerindeki net kâr marjını yüzde 5 ile sınırlayacağını ve bunun üzerinde elde ettiği kârı ise 'makul şekilde' müşterilerine geri dağıtacağını duyurdu.



DÜŞÜK KAR MARJLI ANCAK SÜRÜMDEN KAZANIYOR



Akıllı telefon pazarındaki kârın yüzde 87'sini Apple alırken, Android'li üreticiler ise geriye kalanı aralarında paylaşmak zorunda kalıyor. LG ve Samsung gibi dev şirketler, kârlı bir iş olmayan akıllı telefon pazarında rekabetçi kalabilmek için bileşen üreten diğer departmanlarının kârlılığına dayanıyor. Xiaomi ise bu devlerden farklı olarak, düşük kâr marjlı ancak sürümden kazandıran donanım ürünleri satarak günümüzde pazarda kendine önemli bir yer edindi.



DONANIM ÜRÜNLERİYLE KENDİNE PAZARDA YER EDİNDİ



Xiaomi'nin müşterilerine verdiği ve kulağa çılgın gelen söz, şirketin en yeni teknolojileri uygun fiyatlı cihazlarda sunma stratejisiyle de örtüşüyor. Şirket Mi serisi telefonlardan ve diğer donanım ürünlerinden büyük kazançlar sağlayamazken, bu cihazları birbirine bağlayan çevrimiçi video, e-ticaret, finansal ürünler ve diğer dijital servislerle kârlılığı kovalıyor.



100 MİLYAR DOLAR CİVARI DEĞERLE HALKA ARZ EDİLECEK



Bloomberg'e göre Çinli teknoloji devinin bu yıl 100 milyar dolar civarı bir değerle halka arz edilmesi kuvvetle muhtemel. Çinli haber kaynakları ise Xiaomi'nin hem Hong Kong'da hem de anavatanı Çin'de çifte halka arz planladığını belirtiyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Teknoloji  Devi  Parasını  Müşterilerine  Dağıtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER