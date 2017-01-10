TEKNOLOJİ DEVİ YAHOO'NUN ADI DEĞİŞTİ
Yahoo bundan böyle yoluna Altaba adıyla devam edecek.Arama motoru alanında Google'ın en büyük rakibi olan ama son yıllarda rakibinin oldukça gerisinde kalan Yahoo adını değiştirdi.
Satışı yılan hikayesine dönen şirket bundan sonra yoluna Altaba adıyla devam edecek. Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer da görevinden istifa edeceğini duyurdu. Evita lakaplı Mayer, 2012 yılında Yahoo'ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı.
Söz konusu karar Yahoo'nun Verizon'a satılması ile alındı.
Yahoo'nun bazı birimlerini satın alan Verizon, Yahoo ismini bu birimler için kullanmaya devam edecek.
Ancak şirketten geriye kalan birimler için Altaba ismi kullanılacak.
Bundan birkaç ay önce Verizon'ın Yahoo'nun bazı birimlerini 4.8 milyar dolar karşılığında satın alacağı açıklanmıştı. Şu an için anlaşmanın detayları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
Şirketin medyatik CEO'su Marissa Mayer, teknoloji dünyasında zirveye çıkabilen ender kadınlardan birisi.
CNBC'ye göre 2015'te aldığı bonuslar ile birlikte 42.1 milyon dolar kazanan Mayer sektörün en çok kazanan CEO'larından biri.
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