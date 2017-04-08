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teknoloji devlerinin ilk ofisleri

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN İLK OFİSLERİ

Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar teknoloji devlerinin ilk ofislerini görmek ister misiniz?

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri(7/10)5


Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar teknoloji devlerinin ilk ofislerini görmek ister misiniz?



Bugün milyarlarca dolarlık değere ulaşan, bünyesinde binlerce kişinin çalıştığı, ürünlerini ve hizmetlerini tüm dünyanın kullandığı teknoloji şirketlerinin çoğu çok kısıtlı imkanlarla kurulmuştu. Teknoloji devlerinin ilk ofisleri hiç de etkileyici yerler değildi.



Yaratıcı zeka, iyi fikirler ve yüksek teknolojinin desteğiyle günümüze gelen bu teknoloji devlerinin ilk ofisleri bazen bir evin garajı, bazen de bir yurt odası oldu.



Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar bugün dünyanın en  şirketleri arasında yer alan teknoloji devlerinin ilk ofisleri, ilk genel merkezleri(!) sizler için hazırladığımız galeride karşınıza çıkacak.



Amazon



Bugün dünyanın en büyük online alışveriş sitesi olan Amazon, 1995 yılında Jeff Bezos tarafından Seattle'daki bu evin garajında kuruldu.



Apple



Devrim yaratan bir çok cihazı hayatımıza sokan, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, hayatına 1976 yılında Steve Jobs'un yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz evinin garajında başladı.



Facebook



Belki de dünyanın en ünlü yurt odası Mark Zuckerberg'in Harvard Üniversitesi'ndeki Kirkland House Öğrenci Yurdu'nda yer alan H33 numaralı odadır. Facebook işte tam bu odada kuruldu.



 



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