TEKNOLOJİ DEVLERİNİN İLK OFİSLERİ
Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar teknoloji devlerinin ilk ofislerini görmek ister misiniz?
Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar teknoloji devlerinin ilk ofislerini görmek ister misiniz?
Bugün milyarlarca dolarlık değere ulaşan, bünyesinde binlerce kişinin çalıştığı, ürünlerini ve hizmetlerini tüm dünyanın kullandığı teknoloji şirketlerinin çoğu çok kısıtlı imkanlarla kurulmuştu. Teknoloji devlerinin ilk ofisleri hiç de etkileyici yerler değildi.
Yaratıcı zeka, iyi fikirler ve yüksek teknolojinin desteğiyle günümüze gelen bu teknoloji devlerinin ilk ofisleri bazen bir evin garajı, bazen de bir yurt odası oldu.
Microsoft'tan Facebook'a, Samsung'tan Amazon'a kadar bugün dünyanın en şirketleri arasında yer alan teknoloji devlerinin ilk ofisleri, ilk genel merkezleri(!) sizler için hazırladığımız galeride karşınıza çıkacak.
Amazon
Bugün dünyanın en büyük online alışveriş sitesi olan Amazon, 1995 yılında Jeff Bezos tarafından Seattle'daki bu evin garajında kuruldu.
Apple
Devrim yaratan bir çok cihazı hayatımıza sokan, dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, hayatına 1976 yılında Steve Jobs'un yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz evinin garajında başladı.
Facebook
Belki de dünyanın en ünlü yurt odası Mark Zuckerberg'in Harvard Üniversitesi'ndeki Kirkland House Öğrenci Yurdu'nda yer alan H33 numaralı odadır. Facebook işte tam bu odada kuruldu.
Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar