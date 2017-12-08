Konya'da yeni açılan alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasında indirim nedeniyle izdiham yaşandı. İşyerinin içinde ve dışında çevik kuvvet polisi önlem aldı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Merkez Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan bir alışveriş merkezinde, bugün açılışı gerçekleştirilen teknoloji mağazası önünde, açılışa özel indirimler nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle mağazası içerisinde ve dışında Çevik Kuvvet polisi önlem aldı. 1 liradan başlayan ürünleri almak için adeta birbirlerini ezdi. Yaşanan izdiham sırasında bir kadın yere düştü. Kadını vatandaşların ayakları altında kalmaktan polis kurtardı. Bir çocuk ise arka sıralardan vatandaşların elleri üstünde öne kadar girerek mağazaya ulaştı.

Kaynak: haberinburada