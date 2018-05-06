TEKNOLOJİNİN DAHİ ÇOCUĞU, BAMBAŞKA BİR SEKTÖRE GİRİYOR
Elon Musk, dün gece bir tweet atarak şekerleme ürünleri satacağını duyurdu.
Elektrikli otomobil firması Tesla'nın kötü günler yaşamasına rağmen Elon Musk hala umutlu görünüyor. Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.
TWITTER'DAN ŞEKERLE İŞİNE GİRECEĞİNİ DUYURDU
Ünlü girişimci daha öncesinde Boring Company isimli tünel açma şirketini finansal darboğazdan kurtarmak için şapka ve alev silahı satmıştı. Bu girişimlerini de Twitter üzerinden duyurmuştu. Dün akşamda attığı tweet ile şekerleme işine gireceğini açıkladı.
"Bir şekerleme şirketi açacağım ve harika olacak."
"Süper ciddiyim"
Kaynak: haberinburada
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