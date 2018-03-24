TEL RIFAT'TA HALK AYAĞA KALKTI: TÜRK ASKERİ BİZİ DE KURTARSIN
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.
Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için gösteri düzenledi.
HAREKATIN GENİŞLEMESİNİ İSTİYORLAR
ÖSO'ya bağlı Tel Rıfat kökenli yaklaşık 400 savaşçı ile çok sayıda sivil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsaması talebiyle Siccu-Azez yolunu kapattı.
Tel Rıfat'a yakın bir noktada, YPG/PKK aleyhine sloganlar atan ve topraklarını geri almak istediklerini haykıran topluluk, harekatın genişlemesini istedi.
250 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANMIŞTI
TSK ve bölgedeki asayiş unsurlarının ikna çabaları sonucu, topluluk bir süre sonra olaysız dağıldı.
YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı.
AZEZ'E SIĞINDILAR
Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı.
Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütünün işgalinden sonra terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için Afrin'deki tehdidin bitmesini beklediklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aylar Sonra Ortaya Çıktı! Doğumda Karnında Gazlı Bez Unuttular
- Afad Yetkilileri Deprem Riski Artan İlleri Açıkladı!
- Komutan '3-5 Köy Kaldı' Deyip Afrin'deki Son Durumu Anlattı
- Çiftlik Bank'ın Firari Ceo'su Aydın'ın Tutuklu Eşi: Dubai Ve Arjantin'den De Vatandaşlık Almıştı
- Hırsızlıktan Sabıkalı Genç Öldürüldü, Sevgilisi İki Katlı Mezar Yaptırdı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
- Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
- Abd-Çin Hattında Tansiyon Yükseldi! Savaş Gemileri Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar