Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya Da Nebil Evren Olacak
Discovery Communications, Scripps Networks Medya Grubunu Satın Aldı
Pkk'lı Hainler Kaçırdı, Kamptan Kaçmak İsteyince Taradı
Güney Kore Heyeti, Ziyaret Ettikleri Kore Gazilerinin Önünde Eğildi
Alkollü Genç Kız, Duvarla Direk Arasına Tuhaf Bir Pozisyonda Sıkıştı!
Vekaletle Kurban Bedeli, Yurt İçi 850 Tl, Yurt Dışı 600 Tl
Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İngiltere'den Robert Madley Yönetecek
Galatasaray, Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi 7 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı
Çöpçülükten Antika Krallığına! Elinde Milyon Dolarlık Ürünler Var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Hakan Çalışkan, Beylik Silahıyla İntihar Etti
Bakışlara Aldırış Etmediler! Suriyeli Ailenin Ölüm Yolculuğu
Polis, Kaldırımda Yürüyen İki Vatandaşa Çarptı! Havaya Fırlayıp Yere Düştüler
Dolu Felaketinden Zarar Gören Araçlar İçin Yüksek Fiyat Veriliyor
Cinayet Gibi Kaza! Hatalı Şerit Değiştiren Taksici, Motosikletlinin Ölümüne Neden Oldu
Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda Binlerce Martı Açlıktan Telef Oldu
Barcelona, Coutinho Transferi Olmazsa Arsenal'den Mesut'u Alacak
Tayvan'ı Nesat Ve Haytang Tayfunları Vurdu: 131 Yaralı
Teleferikte Mahsur Kalan 100 Kişi İçin Kurtarma Operasyonu

Teleferikte Mahsur Kalan 100 Kişi İçin Kurtarma Operasyonu

TELEFERİKTE MAHSUR KALAN 100 KİŞİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi teleferik arızalandı. İtfaiye, kabinlerde mahsur kalan 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenledi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Teleferikte Mahsur Kalan 100 Kişi İçin Kurtarma Operasyonu(10/10)6

Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi teleferik arızalandı. Köln itfaiye departmanı kabinlerde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenlediklerini duyurdu. Kurtarma çalışmaları Alman televizyon kanalı tarafından görüntülendi.

TELEFERİKTE MAHSUR KALAN 100 KİŞİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Köln itfaiye departmanı kabinlerde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenlediklerini duyurdu. Kurtarma çalışmaları Alman televizyon kanalı tarafından görüntülendi.TARİHİ TEREFERİK TURİSTLERİN TERCİHLERİ ARASINDA BAŞI ÇEKİYOR

1957'de faaliyete giren ve 50 kabinden oluşan sistem, saatte ortalama 2.000 kişiyi taşıma kapasitesine sahip. 900 metreyi geçen uzunluğuyla tarihi teleferik turistlerin tercihleri arasında başı çekiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teleferikte  Mahsur  Kalan  100  Kişi  İçin  Kurtarma  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER