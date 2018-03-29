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Telefon kullananlar dikkat! 70 popüler uygulama yasaklandı

TELEFON KULLANANLAR DİKKAT! 70 POPÜLER UYGULAMA YASAKLANDI

Son dakika... BTK'nın başvurusu ile Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi 70 adet, numara bulma uygulamasına erişim engeli getirdi. Son günlerin popüler uygulaması Get Contact da listede var.

Tarih : 29 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Telefon Kullananlar Dikkat! 70 Popüler Uygulama Yasaklandı(7/10)3

GetContact uygulaması ile başlayan isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği önemli bir karara imza attı. Buna göre 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

70 UYGULAMAYA ERİŞİM ENGELİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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