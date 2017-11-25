Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Soçi zirvesi ve Suriye'nin geleceği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL SORUNLAR KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

ERDOĞAN, SOÇİ ZİRVESİYLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine terk bırakılmamasının yanı sıra, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de durulduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada