15 Temmuz'da Hasar Gören Tbmm Camii Taşınıyor
Sanal Para Birimleri Sayısı Düştü
Operasyon Başladı, Fatih Terim Florya'yı Didik Didik Arıyor
Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin!
Seren Serengil'in Çıplak Fotoğrafını Paylaşan Hande Yener: Çok Güzel Oldu
Haber Sitesi Bleacher Report, Dikkat Çekenler Listesine Türkiye'den Sadece Ndiaye'yi Aldı
Eğlenmek İçin Gittiği Mekandan Kendini Kaçırttı
Telefonları Yavaşlatan Apple'a 1 Trilyon Dolarlık Dava Açılacak
Osmanlı'nın 400 Yıllık Adası Sevakin, Türkiye'nin Umreye Açılan Yeni Kapısı Olacak
Gayrimenkulde Yüzde Sıfır Faizle Konut Kredisi Verilecek
Galatasaray'da Piyango Sinan İle Yasin'e Vurdu
Eski Eşiyle Davalık Olan Oyuncu Zeynep Elçin, Mahkemeye Zorla Getirilecek
Ayrılık Sinyali: Ya Benim İstediğim Gibi Oynayacak, Ya Da Gidecek
Polis Akademisi, Bahar Dönemi İçin Öğrenci Alacak
Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'a Resmi Teklif Yok!
Manchester City Yoluna Doludizgin Devam Ediyor
Estetiksiz Halini Gören Keşke Doğal Kalsaydın Diyor
Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'ya Meydan Okudu
Bero, Taraftarın Ettiği Küfüre Tepkisiz Kalamadı
Aziz Yıldırım'dan Çağrı: Galatasaraylılar Da Gelsin

Telefonları Yavaşlatan Apple'a 1 Trilyon Dolarlık Dava Açılacak

TELEFONLARI YAVAŞLATAN APPLE'A 1 TRİLYON DOLARLIK DAVA AÇILACAK

Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlattığını açıklamasının yankıları halen sürerken bir grup avukat, ABD'de Apple'a karşı 1 trilyon dolarlık dava açmaya hazırlanıyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Telefonları Yavaşlatan Apple'a 1 Trilyon Dolarlık Dava Açılacak(6/10)2

Eskiyen iPhone modellerinin yavaş çalışmaya başlaması tüm iPhone kullanıcılarının ortak şikayeti; ancak hiçbir zaman Apple bu konuda net bir açıklama yapmamış; her iOS güncellemesinde iPhone'lar biraz daha yavaşlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Apple'dan yapılan açıklamada eski iPhone modellerinin neden yavaşladığı resmiyet kazandı. Apple, bir 'güvenlik önlemi' olarak iPhone'ların pil kapasitesi %80'in altına düştüğünde işlemci hızını otomatik olarak yavaşlatıyordu. Böylece kullanıcılar rastgele kapanan telefon ya da hızlı biten şarjla uğraşmak yerine daha yavaş bir telefon kullanıyorlardı.

APPLE'A 1 TRİLYON DOLARLIK DAVA

iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'a karşı ciddi bir tepki oluşurken, Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple'a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple'dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.

Violetta Mailyan'ın talep ettiği tazminat miktarı her ne kadar gerçekçi olmasa da davasında son derece haklı. Zira Mailyan dava dosyasında Apple'ın kasıtlı olarak cihazları yavaşlatarak tüketicileri daha yeni model iPhone almaları için kandırdığını belirtiyor.

2018 YILININ İLK TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETİ APPLE OLACAK

Finans haberleri web sitesi Barron'un yayımladığı araştırma raporunda, Apple'ın 2018 yılında 1 trilyon dolarlık piyasaya değerine nasıl ulaşacağı konusu geniş bir şekilde ele alınıyor. iPhone X, Çin pazarındaki büyüme, hisse satın alımları, ABD'deki son vergi reformu ve daha fazlasıyla Apple'ın şirket değerini artırma noktasında büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Barron, şu anda piyasa değeri 900 milyar dolar civarında olan Apple'ın, iPhone X ve müşterilerine sunduğu hizmetleri sayesinde piyasa değerini arttırmasını bekliyor.

Apple, en sonki çeyrekteki mali yılda 48.3 milyar dolar kar ile 229.2 milyar dolar gelir elde etti. Apple, hisse değerini yıl boyunca yüzde 50 artırırken, hisse başına kazanç ise yüzde 11 artış gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Telefonları  Yavaşlatan  Apple  A  1  Trilyon  Dolarlık  Dava  Açılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER