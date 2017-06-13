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telefonu tuvalete düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

TELEFONU TUVALETE DÜŞEN VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI

Erzurum'da cep telefonu tuvaletin deliğine düşen bir vatandaş, telefonunu çıkarmaya çalışırken az kalsın kolundan oluyordu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : Telefonu Tuvalete Düşen Vatandaşı İtfaiye Kurtardı(5/10)3


Erzurum'da cep telefonu tuvaletin deliğine düşen bir vatandaş, telefonunu çıkarmaya çalışırken az kalsın kolundan oluyordu. Kolu tuvalet deliğine sıkışan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Erzurum'da cep telefonu tuvalet deliğine düşen bir vatandaş, telefonunu kurtarmak için verdiği mücadelede az kalsın kolundan oluyordu. Bir hastanenin tuvaletinde gerçekleşen olayda, telefonunu düştüğü tuvalet deliğinden çıkarmak için kolu tuvalet deliğine sokan vatandaş, kolunun tuvalet deliğine sıkışmasıyla zor anlar yaşadı.



Şans eseri hastanede olan vatandaşa anında müdahale edilirken, çevredeki diğer vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Erzurum genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Erzurum İtfaiyesi, bu sefer de tuvalet deliğine kolu sıkışan vatandaşı kurtardı.



 



kaynak:a24








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