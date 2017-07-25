TELEVİZYONA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİREN FETÖ'CÜLER, POLİS MÜDÜRÜNE TUZAK KURDU
FETÖ/PDY'nin, İstanbul Baltalimanı'ndaki Polis Evi'nde, hedef seçtikleri bir polis müdürüne gizli kameralı tuzak kurduğu ortaya çıktı.
"37 EKRAN TÜPLÜ TELEVİZYON GETİRDİ"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan C.S. olayı şöyle anlattı: "KOM'cular bize Deniz Şube Müdürlüğü'nde çalışan rütbeli emniyet mensubunun Baltalimanı Polis Evi'nde kaldığı bir oda olduğunu, orada çalışma yapmamız gerektiğini söylediler. Çalışma yapacağımız gün polis evinde bir oda ayarladılar. Boğaz manzaralı bir odadan İlker Usta 37 ekran tüplü televizyonu getirdi. O televizyona ses ve görüntü aktarma cihazlarını yerleştirdik. Buradaki işlemi de gerekli izlemeyi yapması için KOM'culara bıraktık."
72 AYRI TELEVİZYON İNCELENDİ
Bu ifade üzerine polis harekete geçti. Televizyonların eskidiği gerekçesiyle depoya kaldırıldığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, 72 televizyonu depoda tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucu bir televizyonda 220 volt giriş kablosunun soyulmuş olduğu ve soyulan kablonun üzerinde 2 adet siyah renkli bant bulunduğu belirlendi.
DİĞER TELEVİZYONLARDA YOK
Depoda bulunan diğer televizyonlardaki kabloda herhangi bir soyma ve bantlama işlemi görülmezken müdahale edilen televizyonda kabloların soyulduğu ve aynı kabloların tekrar bantlandığı saptandı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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