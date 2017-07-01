

Kullandığımız cihazlar ne kadar artarsa artsın televizyonların ev yaşamındaki yeri önemini korumaya devam ediyor.



Çok değil bundan 30-40 yıl öncesine kadar evde eğlence denildiğinde akla sadece televizyonlar geliyordu. O günlerden bugüne hayatımıza önce bilgisayarlar, daha sonra da akıllı telefonlar ve tabletler girdi. Bu cihazlar televizyon başında geçirdiğimiz süreyi azaltsa da televizyonların ev yaşamındaki yeri her zaman ilk sıralarda oldu.



Nielsen'in araştırmasına göre ABD'de 18-24 yaşları arasındaki gençler haftada ortalama 15,5 saat geleneksel TV yayını seyrediyor. Bu süre bir önceki yıla göre yaklaşık 1 saat azalmış olsa da genç nesil için haftada 15,5 saatin göz ardı edilemez derecede yüksek olduğunu söyleyebiliriz.



Teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyonlar da sadece TV yayınlarını izlemek için kullandığımız cihazlar olmaktan çıktı. Yüksek teknoloji ürünü olan televizyonları günlük ev yaşantımızda farklı amaçlar ve senaryolar için kullanır hale geldik.



Geleneksel Televizyon Kanalları



Televizyonların asıl kullanım amacı hiç kuşkusuz ki televizyon kanallarını seyretmek. Günümüzde içerik kaynakları çok zengin olsa da geleneksel televizyonlar halen ilgi görmeye devam ediyor. Farklı içerik kaynaklarının artması televizyon kanallarının da daha geniş kitlelere hitap eden farklı program türleri ortaya çıkarmasına ve kaliteyi artırmaya çalışmalarına neden oluyor. Aksi halde ellerindeki seyircileri kaybetme riskleri var.



Ev eğlencesinin merkezindeki televizyonların halen en çok kullanıldığı alanlardan biri olan geleneksel televizyon kanalları bu rollerini daha uzun süre koruyacak gibi duruyor. Ancak televizyon kanalları rakipleriyle mücadele için içerik kalitesini artırmazsa izleme sürelerindeki düşüş hızlanabilir.



Streaming/On Demand Servisler ve Ev Sineması



Geleneksel TV yayınlarına olan ilginin yıllar içinde azalma trendine girmesinin ardındaki en önemli ekten belki de streaming ya da on demand olarak da adlandırılan özel servisler. Tüm dünyada Netflix ve Amazon gibi servisler kullanıcılar kaliteli yapımlar sunmalarının yanı sıra bu yayınları kullanıcılar ne zaman isterse o zaman verebildiği için tercih sebebi oluyor.



Televizyonların ev yaşamındaki yeri söz konusu olduğunda film ya da dizi seyretmek her zaman ön planda olmuştur. Günlük ev yaşantımızda, akşamları işten ya da okuldan geldiğimizde televizyonu açıp güzel bir dizi ve film seyretmek birçok insanın en çok tercih ettiği şeyler arasında. Streaming servisler bu keyfi kullanıcı dostu bir şekilde sunabildikleri için her geçen gün daha yaygın hale geliyor.



Film tutkunu kişiler için evdeki televizyonların farklı bir anlamı da var elbette. Sinema sever çok sayıda insan 4K ve HDR gibi teknolojilerle desteklenmiş, büyük kavisli ekranlı televizyonlarla evlerinde kendi sinema sistemlerini kuruyor. Bu kullanıcıların günlük yaşantısında televizyonların büyük önemi olduğu açık.



Akıllı TV Uygulamaları



Televizyon teknolojisinin ilerlemesiyle eskiden sadece belli yayınları izleyebildiğimiz cihazlar artık kendi çaplarında birer bilgisayar haline de geldi. Akıllı televizyonların hayatımıza girmesiyle artık TV'lerimize farklı uygulamalar indirip kurabiliyoruz. Televizyon üreticilerinin uygulama arşivleri her geçen gün faydalı ve kullanışlı uygulamalarla çeşitleniyor. Artık TV'lerden sosyal medya hesaplarını kontrol edip, İnternet'te rahatça dolaşabiliyoruz.



Akıllı televizyonlar, TV kullanım alışkanlıklarının değişmesinde çok önemli bir role sahipler. Televizyonların yıllardır temelde pek değişmeyen kullanım şekli akıllı televizyonlar ve uygulamalarla farklı bir yola girdi. TV uygulamaları halen gelişmekte olan ve önünde potansiyeli bulunan bir alan ve geliştiriciler de televizyonları kullanımını farklılaştırmak için yaratıcılıklarını kullanıyor. Televizyonlar akıllı telefon ve tabletler gibi küçük ekranlı olmadığı için geliştirilen uygulamalar da daha farklı temeller üzerine kuruluyor.



Oyun Konsolları ve Bilgisayarlar



Ev eğlence sistemlerinin olmazsa olmazları arasında oyun konsollarından bahsedilmezse olmaz. Elbette televizyon olmadan da oyun konsolu olmaz. Televizyonların ev yaşamındaki yeri ve konumunu sağlamlaştıran cihazlar arasında yer alan oyun konsolları, gelişen televizyon teknolojisine ayak uydurmak için evrim geçiriyor.



Televizyonlarda önce Full HD sonra da 4K gibi yüksek çözünürlüklerin olması, HDR gibi görüntü teknolojilerinin gelmesi konsol üreticilerini de buna yönelik geliştirmeler yapmaya zorluyor. Tabi en sonunda karlı çıkan yine evinde eğlenmek isteyen kullanıcılar oluyor.



Öte yandan, televizyonların sunduğu büyük ekran avantajından sadece oyun konsolları faydalanmak zorunda değil. Televizyonların ev yaşamındaki yeri bazı kullanıcılar için çok daha esnek. Büyük ekranda çalışmak isteyenler oturma odalarını ona göre düzenleyip televizyonlarını bilgisayar ekranı olarak da kullanabiliyor.



Hatta bazı bilgisayar üreticileri, oyun konsollarından esinlenerek geliştirdikleri uygun boyutlu ve güçlü oyun PC'leriyle TV sehpanızda kendisine yer buluyor.



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