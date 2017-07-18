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Tem Otoyolu İstanbul Yönü 1 Ay Trafiğe Kapatılacak
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TEM OTOYOLU İSTANBUL YÖNÜ 1 AY TRAFİĞE KAPATILACAK


TEM Otoyolu İstanbul yönü 1 ay trafiğe kapatılacak
Tarih : 18 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Tem Otoyolu İstanbul Yönü 1 Ay Trafiğe Kapatılacak(5/10)1

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

ÇALIŞMALARIN 24 AĞUSTOS'TA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır"

TRAFİK D-100 DEVLET YOLUNA YÖNLENDİRİLECEK

"Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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