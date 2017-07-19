TEM OTOYOLU İSTANBUL YÖNÜ 1 AY TRAFİĞE KAPATILACAK
TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.
"TRAFİK D-100 DEVLET YOLUNA YÖNLENDİRİLECEK"
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır."
Kaynak: haberinburada
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