TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

"TRAFİK D-100 DEVLET YOLUNA YÖNLENDİRİLECEK"

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır."

Kaynak: haberinburada