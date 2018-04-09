TEM OTOYOLU İZMİT MEVKİİNDE ZİNCİRLEME KAZA! ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI
Son dakika... TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara yönü tamamen trafiğe kapandı.
İzmit'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: haberinburada
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