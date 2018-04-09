Son dakika... TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara yönü tamamen trafiğe kapandı.

İzmit'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: haberinburada