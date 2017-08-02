TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEDYANA GELDİ: 6 ÖLÜ, 3 YARALI
Kocaeli'nin Gebze İlçesinde, TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde 1 TIR, 1 minibüs ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
TIR KARŞI YOLA GEÇTİ
Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR'ın, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileden olduğu öğrenildi.
İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeni ile İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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