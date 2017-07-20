TEM'DE ALEV ALEV YANAN TIR NEDENİYLE ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.
5 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU
Yangın nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu.
İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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