Siirt'teki Hain Saldırıda Yaralanan Mehmetçik Şehit Düştü
Aradaki Adam Yöntemiyle 100 Milyon Liralık Vurgun
Güvenlik Kamerasına Aldırmadı, Bütün Apartmanı Soydu!
O Anlar Kamerada! 5. Kattaki İşçiler Ölümle Dans Etti!
İki Otomobil Çarpıştı, Biri Alt Geçit Merdivenlerine Düştü! 5 Yaralı
İntihara Sürükleyen Yüksek Faizci Tefecilere Şafak Operasyonu
Hakkari Şehitlerinin Kardeşleri Birbirleriyle Evlendi
Çiftlik Bank Tipi Vurgunlara Bakanlıktan Darbe! Erkenden Uyaracak
Kalbi Dayanmadı, Annesinden 6 Saat Sonra Öldü
Paylaşımlara Dikkat! Vize Başvurusunda Sosyal Medya Geçmişi İstenecek
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Kavga: 1 Polis Ağır Yaralı
Tem'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, Yaralılar Var
Nihat, Seda'yı Şimdi De Selin Ciğerci Videosuyla Vurdu!
Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı!
İtfaiye, Ambulans, Polis! Artık Hepsine Tek Numaradan Ulaşılacak!
Vatan Caddesi'nde Siyahi Kadın Çocuklarını Yolun Ortasına Bırakıp Kaçtı
Gerçek Ortaya Çıktı! İnsan Hakları Levhası Sökülmemiş, Çalınmış
Abd'nin Gönderme Kararı Aldığı Rus Diplomatlar Washington Büyükelçiliği'nden Ayrıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek İbra Edildi
Bakan Soylu, Yüksekova'da Askeri Üs Bölgelerini Ziyaret Etti

TEM'DE ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ YAN YATTI, YARALILAR VAR


TEM'de çevik kuvvet minibüsü yan yattı, yaralılar var
Tarih : 01 Nisan 2018, 09:10
Puan Ver : Tem'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, Yaralılar Var(10/10)6

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tem  De  Çevik  Kuvvet  Minibüsü  Yan  Yattı  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER