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Tem'de Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, Vali Ve Kaymakamların Eşleri Yaralandı
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TEM'de Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, Vali ve Kaymakamların Eşleri Yaralandı

TEM'DE FECİ KAZA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, VALİ VE KAYMAKAMLARIN EŞLERİ YARALANDI

Kocaeli TEM Otoyolu'nda TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında vali ve kaymakamlarının eşlerinin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Tem'de Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, Vali Ve Kaymakamların Eşleri Yaralandı(9/10)5

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

TIR ile MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

VALİ EŞİ VE KAYMAKAM EŞİ DE YARALANDI

Yaralılar arasında Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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