TEM'DE KÖPRÜDEN UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
BOLU'nun Gerede İlçesi'de TEM yolunda kontrolden çıkarak 15 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya uçan otomobilin sürücüsü öldü.
BOLU'nun Gerede İlçesi'de TEM yolunda kontrolden çıkarak 15 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya uçan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, TEM'in Gerede İlçesi yakınlarında Ulusu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 36 yaşındaki Nurettin Nazlı yönetimindeki 06 FM 6737 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, bariyerleri parçalayıp 15 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya uçtu. Sürücü Nurettin Nazlı, hurdaya dönen araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kaynak:haberler
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