Kılıçdaroğlu Bizi Suçlamasınlar, Dinlesinler !
Tem'de Korkunç Kaza! Araç Pert Oldu!
Standart Dışı Plaka Ağır Kusur Sayılacak
Antalya'ya İlk 6 Ayda 2,8 Milyon Turist Geldi
İnternete Artık Wi-Fi İle Bağlanmayacağız
12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi !
Vergi Borcu Olanlara Şok Maliye Harekete Geçti!
Asus Altı Yeni Zenfone 4 Çıkarmaya Hazırlanıyor
Ekran Üzerinden Parmak İzi Okuma Devri!
S8 Ve S8+ En İyi Telefon Ödülüne Layık Görüldü
Zenfone 4 Avrupa Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Sony, Nougat Güncellemelerini Neden Durdurdu ?
Akıllı Telefon Ekranlarında Lider Samsung
Xbox One, Japonya'da Pes Etmiyor
Yangına Müdahale Eden Helikopter Düştü
Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını

TEM'DE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ PERT OLDU!


TEM'DE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ PERT OLDU!
Tarih : 02 Temmuz 2017, 14:38
Puan Ver : Tem'de Korkunç Kaza! Araç Pert Oldu!(9/10)15


Kaza, İzmit TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Rıfat C. hakimiyetindeki 34 ** **59 plakalı araç, ilk olarak önünde hareket halindeki Taner Yılmaz'ın idaresindeki 34 ** **24 plakalı kamyona çarptı. Ardından da bariyerlere girdi.



Rıfat C, araç içinde sıkışıp kaldı. Kazayı görenler, yardıma koştu. Burçin C, yardıma gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Araçta çocuk koltuğunda oturan Ömer Cise kazayı yaralanmadan atlattı.



Ömer C'ı dışarı alan çevredeki iki kadın, çarşaf içerisine koyarak salladı.



 



 



 



 



kaynak:vatandanhaber






Etiketler: Tem  De  Korkunç  Kaza  Araç  Pert  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER