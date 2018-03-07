TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otoyoldaki yangın nedeniyle trafik kilitlendi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

TRAFİK DURDU, KUYRUKLAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Kaynak: haberinburada