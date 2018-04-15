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Temizlik işçisi bulduğu altın ve para dolu çantayı bakın ne yaptı

TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU ALTIN VE PARA DOLU ÇANTAYI BAKIN NE YAPTI

Düzce'de çanta bulduğunu şefine haber verecek kadar telefonunda dakika olmayan temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı polise teslim etti.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Temizlik İşçisi Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Bakın Ne Yaptı(8/10)4

Düzce'de, temizlik işçisi Ergin Verep (39) yerleri süpürürken içerisinde para ve altınların bulunduğu çanta buldu. Çanta bulduğunu şefine haber verecek kadar telefonunda dakika olmayan işçi, bulduğu çantayı valilik önünde bekleyen polise teslim etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİ PARA VE ALTIN DOLU ÇANTAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda çalışan Ergin Verep (39), Düzce Valiliği önünde temizlik yaparken bir çöp kutusunun arkasında kadın el çantası buldu. Çantayı bulduğunu şefine haber vermeye çalışan Ergin Verep, telefonunda dakika olmadığını fark edince, bulduğu çantayı valilik kavşağında bekleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Çantayı alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde 15 bin lira para, 22 çeyrek altın ile 20 tane Cumhuriyet altını olduğu tespit etti ve tutanak altına aldı. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

"KONTORÜM OLMADIĞI İÇİN ÇANTAYI ŞEFİME VEREMEDİM"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay makamında Ergin Verep'e teşekkür etti. Çantayı nasıl bulduğunu anlatan temizlik işçisi Ergin Verep, Valilik önünde temizlik yaparken çanta buldum. Kontörüm olmadığı için çantayı şefime veremedim ve polisleri fark edince onlara verdim dedi.

İKRAMİYE VERİLECEK, DÜĞÜN BORÇLARININ BİR KISMI KARŞILANACAK

Temizlik işçisinin yeni evlendiğini ve düğün borcu bulunduğunu öğrenen Dursun Ay, Böyle yüreği temiz insanların etrafımızda daha çok olmasını istiyoruz. Biz kendisine bir maaş ikramiye vereceğiz. Ayrıca düğün borçlarının bir kısmını karşılayacağız. Bunlarla birlikte eşi ile Akçakoca ilçesinde en lüks otelde tatil yapmasını sağlayacağız. Umarım bu durum herkese örnek olur dedi.İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ise, Son dönemde hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayları çözmekten sıkılmışken, böyle bir olayın olması bizim umutlarımızı artırdı. İnşallah böyle insanlar çoğalır diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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