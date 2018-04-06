TEMMUZ AYINDAKİ ATAMANIN, LİSTESİNİ WHATSAPP'TAN PAYLAŞAN MÜDÜRE TEPKİ YAĞDI
Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü daha sınav yapılmadan ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp grubunda paylaştı.
Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir'in daha sınav yapılmadan ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderdiği ileri sürüldü.
BASIN AÇIKLAMASIYLA LİSTEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, listeye basın açıklaması ile tepki gösterirken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, ididalarla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.
"OKUL MÜDÜRLERİ" GRUBUNDA ATAMA LİSTESİNİ PAYLAŞTI
İddiaya göre, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir WhatsApp hattından, geçen, 29 Mart'ta yanlışlıkla 'okul müdürleri grubu'nda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı liste paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yadımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı ileri sürülen liste, kısa sürede yayıldı.
UYARILAR ÜZERİNE SÖZ KONUSU LİSTEYİ SİLDİ
Müracatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurularının sonucunun Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil' listesi olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.
Kaynak: haberinburada
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