Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dostluk maçında Kim Clijsters tarafından korta davet edilen Chris Quinn isimli erkek seyirci, kurallar gereği etek giyince tüm İngiltere'ye malzeme oldu.

Dünyanın eski tenis turnuvası olan Wimbledon'da dostluk maçında korta çıkan dünyaca ünlü eski Belçikalı tenis yıldızı Kim Clijsters, tribünlerde kendisine taktik veren seyirciyi oynaması için korta davet etti.

TAKTİK VEREN TARAFTARI KORTA ÇIKARDI

Clijsters kendisine taktik vermeye çalışan seyircinin yanına yaklaşıp, raketi taraftara uzatarak "Bunu dört seferdir söylüyorsun o zaman neden korta gelmiyorsun" diyerek taraftarı korta davet etti.

ERKEK TARAFTAR ETEK GİYDİ

Chris Quinn isimli taraftar diğer seyircilerin alkışları arasında korta çıktı. Ama Wimbledon turnuvası kurallara göre seyircinin tenisçilerin elbisesini giymesi gerekiyordu. Bunun üzerine Clijsters, kort kenarında bulunan çantasına doğru koşup çıkardığı beyaz eteğini erkek seyirciye giydirdi. Clijsters kortta kahkahalara boğulurken, kendisi ile maç yapan erkek seyirci ikinci vuruşunda topu fileye vurdu. Maçtan sonra Clijsters ve diğer turnuva oyuncuları erkek seyircinin etrafına toplanıp kendisi ile fotoğraf çektiler.

Kaynak: haberinburada