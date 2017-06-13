

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde Büyük Britanyalı Andy Murray, kadınlarda Alman Angelique Kerber zirvedeki yerlerini korudu.



Turnuvada yarı finalde elenen Murray, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 9 bin 890'a çıkararak birinciliğini sürdürdü.



Fransa Açık'ı kazanarak açık dönemde bir grand slam turnuvasında 10 kez şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi unvanını alan İspanyol Rafael Nadal, dördüncü sıradan ikinciliğe çıktı.



Finalde kaybeden İsviçreli Stanislas Wawrinka üçüncü, çeyrek finalde elenen Sırp Novak Djokovic dördüncü, turnuvaya katılmayan İsviçreli Roger Federer beşinci sırada yer aldı.



ERKEKLERDE SIRALAMA



1 (1) - Andy Murray (Büyük Britanya): 9 bin 890



2 (4) - Rafael Nadal (İspanya): 7 bin 285



3 (3) - Stanislas Wawrinka (İsviçre): 6 bin 175



4 (2) - Novak Djokovic (Sırbistan): 5 bin 805



5 (5) - Roger Federer (İsviçre): 4 bin 945



6 (6) - Milos Raonic (Kanada): 4 bin 450



7 (8) - Marin Cilic (Hırvatistan): 4 bin 115



8 (7) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 985



9 (9) - Kei Nishikori (Japonya): 3 bin 830



10 (10) - Alexander Zverev (Almanya): 3 bin 70



KADINLARDA KERBER ZİRVEDE



Angelique Kerber, Roland Garros'a ilk turda veda etmesine karşın Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan kadınlar dünya sıralamasında, 7 bin 35 puanla birinciliğini korudu.



Turnuvada final oynayan Rumen Simona Halep, 2 basamak atlayarak sıralamada ikinciliğe yükseldi.



Yarı finalde elenen Çek Karolina Pliskova üçüncü, hamileliği nedeniyle turnuvaya katılmayan ABD'li Serena Williams dördüncü, çeyrek finalde kaybeden Ukraynalı Elina Svitolina da beşinci sırayı aldı.



Fransa Açık'ı kazanarak ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden Letonyalı Jelena Ostapenko, 35 basamak yükselerek 12'nciliğe yerleşti.



Ana tablo maçlarında ikinci turda elenen milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 18 basamak düşerek 173'üncü, elemelerin ikinci turunu geçemeyen İpek Soylu ise 6 basamak kaybederek 162'nci sıraya geriledi.



KADINLARDA SIRALAMA



1 (1) - Angelique Kerber (Almanya): 7 bin 35



2 (4) - Simona Halep (Romanya): 6 bin 850



3 (3) - Karolina Pliskova (Çekya): 6 bin 690



4 (2) - Serena Williams (ABD): 4 bin 810



5 (6) - Elina Svitolina (Ukrayna): 4 bin 765



6 (7) - Dominika Cibulkova (Slovakya): 4 bin 420



7 (12) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 4 bin 345



8 (8) - Johanna Konta (Büyük Britanya): 4 bin 330



9 (9) - Svetlana Kuznetsova (Rusya): 4 bin 310



10 (10) - Agnieszka Radwanska (Polonya): 3 bin 985







kaynak:sabah