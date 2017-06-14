Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

teog tercihleri ne zaman yapılacak?

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları açıklandı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:19
Puan Ver : Teog Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?(5/10)3


Çoğunu yabancı özel okulların oluşturduğu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan eğitim kurumlarının taban puanları, okulların internet siteleri üzerinden duyuruldu. Bazı okullarda taban puanlar geçen yıla göre ortalama 10 puan daha yükseldi. Kimi okullarsa aynı kaldı. TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan bazı özel okulların birinci ön kayıt dönemi için dün açıklanan taban puanları ise şöyle



KAYITLAR 30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR



Taban puanlarının açıklanmasının ardından özel okullar için birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran-3 Temmuz arasında yapılacak. Ardından 4 Temmuz'da birinci kesin kayıtlar alınacak. 5 Temmuz'da birinci yedek liste kesin kayıt dönemi gerçekleşecek. 6 Temmuz'da sıra ikinci ön kayıtlara gelecek. 7 Temmuz'da ikinci kesin kayıtlar alınacak. Bu gün içerisinde okulun asil listesinde yer alan öğrencilere öncelik tanınacak. Ancak asil listedeki öğrenci kaydını yaptırmazsa, sıra yedek listedeki adaylara gelecek.10 Temmuz'da üçüncü ön kayıt döneminin tamamlanmasıyla birlikte ve 11 Temmuz'da üçüncü yedek kayıtlar gerçekleştirilecek. 12-13 Temmuz'da serbest kayıtlar yapılacak.



 



kaynak:hürriyet






Etiketler: Teog  Tercihleri  Ne  Zaman  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER