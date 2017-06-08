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'teog'da 17 bin birinci şaşırtıcı değil'

'TEOG'DA 17 BİN BİRİNCİ ŞAŞIRTICI DEĞİL'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'daki 17 bin birinciyle ilgili olarak, "Bu durum şaşırtıcı değil" açıklamasında bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : 'teog'da 17 Bin Birinci Şaşırtıcı Değil'(6/10)5


Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'daki 17 bin birinciyle ilgili olarak, "Bu durum şaşırtıcı değil" dedi.



Tekin, "Temel yanılgı şurada. TEOG mantığı klasik anlamda bildiğimiz SBS ya da LYS, YGS gibi değil. Eleştiri yapanların büyük çoğunluğu bunu bilmedikleri için böyle ifadeler kullanarak eleştiriler yapıyorlar" ifadesini kullandı.



Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda orta okullardan liseye geçişlerde hiçbir sınav yok. Biz sınavla geçişi kaldırdık. Sınavla geçişi kaldırdığınızda aklınıza gelecek yegane çözüm çocuğunuzun ortaokuldaki başarıların akademik notlarını toplarsınız bir derecelendirme yaparsınız. Bu şekilde değerlendirdiğimizde haklı olarak eleştiriler olacaktır. Okullarda gerek öğretmenler, gerek öğrencilerden kaynaklanan yüksek not veren okullar devreye girmez mi o zaman? Bunu ortadan kaldırmak için biz şöyle bir uygulama başlattık. Objektif bir standart oluşturalım dedik.



 



kaynak:yenişafak








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