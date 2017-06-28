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tepki çekecek çıkış: kadın istemediği zaman zor aldatılır

TEPKİ ÇEKECEK ÇIKIŞ: KADIN İSTEMEDİĞİ ZAMAN ZOR ALDATILIR

"Güzel kadınlar da aldatılır." tartışmalarına dahil olan Hülya Avşar, "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor." dedi.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:29
Puan Ver : Tepki Çekecek Çıkış: Kadın İstemediği Zaman Zor Aldatılır(10/10)10


 Türkiye'nin çekici kadınlarından birisi olarak gösterilen Hülya Avşar'dan kafalarda soru işareti bırakacak bir açıklama geldi. 'Güzel kadınlar da aldatılır' tartışmasına katılan Avşar Kızı, bu açıklamasıyla çok konuşulacağa benziyor.



KAYA ÇİLİNGİROĞLU TARAFINDAN ALDATILMIŞTI



Hülya Avşar'dan gündem yaratacak bir açıklama geldi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu tarafından Feraye Tanyolaç'la aldatılan Avşar Kızı, ihanetin nedenlerini açıklarken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.



"KADIN İSTEMEDİĞİ ZAMAN ZOR ALDATILIR"



Avşar Kızı, Aldatılmakla ilgili en büyük madalyayı kendisinin kazandığını belirten Avşar Kızı, şu ifadeleri kullandı: "Kadın istemediği zaman zor aldatılır gibi geliyor. Yani her şey kadınlarda bitiyor. İlgi, sevgi, o anki eşinle paylaşımın falan vs… Güzel kadınlarda aldatılabiliyor. Bunun nedeni yanındaki adam ona ders mi vermek istiyor bilmiyorum ama bu çok derin bir konu… Ama aldatılır."



 



kaynak:haberler








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