TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATMIYOR: 5 YIL SONRA ANLAYACAKSINIZ
Hülya Avşar "Erkek çalışmalı, kadın evde oturmalı" sözlerine iddialı cevaplar verdi. Avşar kızı, "5 yıl sonra anlaşılıyorum." dedi.
Hülya Avşar kızı Zehra ve dostlarıyla Nişantaşı'ndaydı. Star TV'deki programında söylediği sözleri hatırlatan muhabirlere yanıt verdi
"5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM"
Hülya Avşar sosyal medyada tepki toplayan, "Erkek çalışsın. Kadın evde çocuklarını büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın." konuşması için konuştu: "Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum."
Kaynak: haberinburada
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