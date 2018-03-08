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Tepki çeken sözlerinden geri adım atmıyor: 5 yıl sonra anlayacaksınız

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATMIYOR: 5 YIL SONRA ANLAYACAKSINIZ

Hülya Avşar "Erkek çalışmalı, kadın evde oturmalı" sözlerine iddialı cevaplar verdi. Avşar kızı, "5 yıl sonra anlaşılıyorum." dedi.

Tarih : 08 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Tepki Çeken Sözlerinden Geri Adım Atmıyor: 5 Yıl Sonra Anlayacaksınız(10/10)6

Hülya Avşar kızı Zehra ve dostlarıyla Nişantaşı'ndaydı. Star TV'deki programında söylediği sözleri hatırlatan muhabirlere yanıt verdi

"5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM"

Hülya Avşar sosyal medyada tepki toplayan, "Erkek çalışsın. Kadın evde çocuklarını büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın." konuşması için konuştu: "Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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