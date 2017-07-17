Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, TEOG tercihi yapmaya giden öğrenciler ile velilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracı devrildi. 14 yaşındaki Aysel Aksoy yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

FRENİ BOŞALAN ARAÇ DEVRİLDİ

Kaza Kabalar Köyü Araldı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Küre ilçesine bağlı Güllüce ve Topçu köylerinde oturan 3 öğrenci, velileriyle birlikte TEOG tercihi yapmak için mezun oldukları Kabalar Ortaokulu'na gitmek üzere tarım aracı ile yola çıktı. 41 yaşındaki Naim Çakal yönetimindeki tarım aracı, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

14 YAŞINDAKİ AYSEL AKSOY ARACIN ALTINDA KALDI

Aracın altında kalan Aysel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer öğrenciler aynı yaştaki Sinem Karagöz ve Nursel Aksoy ile 38 yaşındaki Selma Aksoy, 62 yaşındaki Ali Aksoy ve sürücü Naim Çakal yaralandı. Yaralılar, ambulans ile İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'si Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada