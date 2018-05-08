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Terhisine 13 gün kala öldürülen erin katili, asker kaçağı çıktı

TERHİSİNE 13 GÜN KALA ÖLDÜRÜLEN ERİN KATİLİ, ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Osmaniye'de, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren askerin katili, asker kaçağı çıktı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Terhisine 13 Gün Kala Öldürülen Erin Katili, Asker Kaçağı Çıktı(8/10)4

Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren 21 yaşındaki Veli Can A.'nın asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı.

"OMUZ ATMA" YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan ve terhisine 13 gün kalan jandarma er Nuh Tufan Öztürk, 3 arkadaşıyla birlikte çarşı izni sonrası birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Veli Can A. ile aralarında, iddiayagöre, 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLANAN ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Nuh Tufan Öztürk'ü sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk için asker arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİLİ, ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Polis, Veli Can A.'yı olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli Can A.'nın, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlendi. Veli Can A.'nın, Antalya'da oturduğu ve Osmaniye'deki yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Veli Can A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün acı haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI

Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.

Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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