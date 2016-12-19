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terhisine 24 gün kala şehit düşen piyade er duran ...

TERHİSİNE 24 GÜN KALA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE ER DURAN ...

KAYSERİ'deki bombalı terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:17
Puan Ver : Terhisine 24 Gün Kala Şehit Düşen Piyade Er Duran ...(6/10)4


KAYSERİ'deki bombalı terör saldırısında şehit olan 20 yaşındaki Piyade Er Yunus Emre Duran için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Tezkere almasına 24 gün kala şehit düşen Piyade Er Duran'ın cenaze törenine, şehit yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Tuğrul Türkeş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Piyade Er Duran için öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde, şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına konulan Şehit Piyade Er Yunus Emre Duran'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.



 



kaynak:haberler








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