TERİM AÇIKLANINCA BİLET PATLAMASI YAŞANDI
Galatasaray'ın Fatih Terim'i göreve getirmesiyle birlikte taraftarlar, Göztepe maçının biletlerine hücum etti, bir gecede 9 bin bilet satıldı.
Süper Lig'in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.
Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray - Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00'e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.
9 BİN BİLET SATILDI
Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bine ulaşırken Fatih Terim'in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı. Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47 bine ulaştığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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