TERİM, COME TO BEŞİKTAŞ EFSANESİNİ SOLLADI
Galatasaray'ın başına geçtiğini, Twitter adresinden "Nerede kalmıştık" tweetiyle duyuran Fatih Terim, Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" tweetini solladı.
Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçeceğini attığı tweetle duyururken, paylaşıma ilgi büyük yankı uyandırdı. Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray'ın başına geçeceğini, gece geç saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
Ardından Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
"COME TO BEŞİKTAŞ'I SOLLADI"
Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in tweeti, taraftarlarca paylaşılmaya başlandı. Fatih Terim'in paylaşımı, yaz transfer döneminde transfer ettiği isimler kadar, "Come to Beşiktaş" ile transferleri duyuruş şekliyle öne çıkan Beşiktaş'ın ilk tweetinin paylaşım sayısını geride bıraktı.
DÜNYA GÜNDEMİNİN İKİNCİ SIRASINDA
Diğer yandan Galatasaray'ın başına geçecek olması büyük yankı uyandıran Fatih Terim'in adı, uzun süre Twitter'da dünya gündeminin ikinci sırasında yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar