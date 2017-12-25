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Terim gelirse Aralık'ta denize atlarım diyen genç, sözünü tuttu

TERİM GELİRSE ARALIK'TA DENİZE ATLARIM DİYEN GENÇ, SÖZÜNÜ TUTTU

"Takımın başına Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen genç, Göztepe galibiyeti sonrası buz gibi suya atladı.

Tarih : 25 Aralık 2017, 16:40
Puan Ver : Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu(6/10)2

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim'in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü.

Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1'lik skorla alan Fatih Terim için sarı kırmızılı bir taraftar denize atladı.

GALİBİYET SONRASI BUZ GİBİ SUYA ATLADI

Daha önce 'Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım' diyerek söz veren sarı kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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