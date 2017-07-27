Terim Gitti, Onlar Kaldı! İşte Görevini Bırakmayan 4 İsim
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Terim gitti, onlar kaldı! İşte görevini bırakmayan 4 isim

TERİM GİTTİ, ONLAR KALDI! İŞTE GÖREVİNİ BIRAKMAYAN 4 İSİM

Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan dört ismin, ani bir kararla Milli Takımı bırakan Fatih Terim'in istifasının ardından görevlerini bırakmadıkları ortaya çıktı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Terim Gitti, Onlar Kaldı! İşte Görevini Bırakmayan 4 İsim(6/10)2

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ani bir karar ile görevini bırakmasının ardından, birlikte görev yaptığı isimlerden bazılarının görevlerini bırakmadıkları ortaya çıktı.

GÖREVLERİNİ BIRAKMADILAR

Fatih Terim'in, Milli Takımdaki yardımcıları konumunda olan Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın görevlerini bırakmadıkları ve TFF'nin göndermesini bekledikleri kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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