TERİM GİTTİ, ONLAR KALDI! İŞTE GÖREVİNİ BIRAKMAYAN 4 İSİM
Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan dört ismin, ani bir kararla Milli Takımı bırakan Fatih Terim'in istifasının ardından görevlerini bırakmadıkları ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ani bir karar ile görevini bırakmasının ardından, birlikte görev yaptığı isimlerden bazılarının görevlerini bırakmadıkları ortaya çıktı.
GÖREVLERİNİ BIRAKMADILAR
Fatih Terim'in, Milli Takımdaki yardımcıları konumunda olan Hande Demirtaş, Bülent Bayraktar, TFF Milli Takımlar Tesisler Koordinatörü Fahri Yılmaz ve A Milli Takım İdari Sorumlusu Şükrü Hanedar'ın görevlerini bırakmadıkları ve TFF'nin göndermesini bekledikleri kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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