Ara transfer çalışmalarını teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı liste doğrultusunda sürdüren sarı-kırmızılılarda, Cengiz Ünder'in ismi tekrar gündeme geldi. Galasaray yönetimi Fatih Terim'in çok beğendiği ve ligin ikinci yarısında şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğü Cengiz'in kiralanması için düğmeye bastı. Galatasaray transfer komitesi önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yaparak Roma'yla masaya oturacak.

İLK 11 GARANTİSİ YOLDA

13.5 milyon euroya transfer olduğu Roma'da şu ana kadar beklediğini bulamayan Cengiz de, Galatasaray'da kiralık oynamaya sıcak bakıyor. İtalyan kulübünü ikna etmek için, 20 yaşındaki futbolcuya ilk 11 garantisi verilecek.

OPSİYONU DA İSTİYORLAR

Galatasaray Yönetimi, olası bir anlaşma halinde kiralık kontrata satın alma opsiyonunu da eklemeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferinin hem performans hem de geleceğe yatırım açısından çok kritik bir hamle olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda. Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada