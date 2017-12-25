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Terim neşteri vurdu, işte ilk giden isim

TERİM NEŞTERİ VURDU, İŞTE İLK GİDEN İSİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medya Koordinatörü Hasan Tankaya'yı gözden çıkardı, yerine Hande Sümertaş gelecek.

Tarih : 25 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Terim Neşteri Vurdu, İşte İlk Giden İsim(8/10)4

Galatasaray'da dün gece dev buluşma gerçekleşti ve Fatih Terim, 4. kez Sarı-Kırmızılı takımın başına geçti.

Gamaspor'un haberine göre; Galatasaray Futbol Takımı Medya Koordinatörü Hasan Tankaya, Galatasaray'ın Göztepe'yi Türk Telekom Stadı'nda 3-1 mağlup ettiği maçta her zamanki yerini değiştirdi.

DOĞU ALT TRİBÜNE TRANSFER OLDU

Göztepe maçına kadar karşılaşmaları yedek kulübesinin arkasından izleyen Hasan Tankaya, Fatih Terim'in gelişiyle maçı Doğu Alt tribününde izledi. Florya'da yeniden yapılanmaya gitme kararı alan Terim'in iletişim direktörü Hasan Tankaya ile yolları ayırması bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte Terim'in medya ilişkilerini Hande Sümertaş sağlayacak.

Galatasaray'da Cenk Ergün de Terim'in gelişiyle birlikte Cenk Ergün ikinci planda kalması muhtemel...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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