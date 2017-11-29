Son olarak Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'den Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Igor Tudor ile yolların ayrılıp, takımın başına geçeceği şeklindeki iddialara yanıt veren Terim, Galatasaray ile bir görüşmesinin olmadığını açıkladı.

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜRSEM SİZLERLE PAYLAŞIRIM"

Terim yaptığı açıklamada, "Hakkımda yazılanlar Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray ile görüşmem olursa zaten sizlerle paylaşırım. Bu açıklamamdan sonra hala bu tarz haberleri yapanlar olursa onlara itibar etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada