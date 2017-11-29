TERİM NOKTAYI KOYDU! GALATASARAY'A GELİYOR MU
İsmi Galatasaray'la anılan Fatih Terim, "Hakkımda yazılanlar kulübe zarar veriyor. Galatasaray'la görüşmedim, görüşme olursa sizlerle paylaşırım." dedi.
Son olarak Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'den Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Igor Tudor ile yolların ayrılıp, takımın başına geçeceği şeklindeki iddialara yanıt veren Terim, Galatasaray ile bir görüşmesinin olmadığını açıkladı.
"GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜRSEM SİZLERLE PAYLAŞIRIM"
Terim yaptığı açıklamada, "Hakkımda yazılanlar Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray ile görüşmem olursa zaten sizlerle paylaşırım. Bu açıklamamdan sonra hala bu tarz haberleri yapanlar olursa onlara itibar etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar