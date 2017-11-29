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Terim noktayı koydu! Galatasaray'a geliyor mu

TERİM NOKTAYI KOYDU! GALATASARAY'A GELİYOR MU

İsmi Galatasaray'la anılan Fatih Terim, "Hakkımda yazılanlar kulübe zarar veriyor. Galatasaray'la görüşmedim, görüşme olursa sizlerle paylaşırım." dedi.

Tarih : 29 Kasım 2017, 22:40
Puan Ver : Terim Noktayı Koydu! Galatasaray'a Geliyor Mu(8/10)4

Son olarak Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'den Galatasaray ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Igor Tudor ile yolların ayrılıp, takımın başına geçeceği şeklindeki iddialara yanıt veren Terim, Galatasaray ile bir görüşmesinin olmadığını açıkladı.

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜRSEM SİZLERLE PAYLAŞIRIM"

Terim yaptığı açıklamada, "Hakkımda yazılanlar Galatasaray'a zarar veriyor. Galatasaray ile görüşmem olursa zaten sizlerle paylaşırım. Bu açıklamamdan sonra hala bu tarz haberleri yapanlar olursa onlara itibar etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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