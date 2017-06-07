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terim: olmamasını dilerdim

TERİM: OLMAMASINI DİLERDİM

“Arda, Milli Takım'ın uçağında gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe'ye saldırıda bulunduğu için çok çok üzgünüm”

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:11
Puan Ver : Terim: Olmamasını Dilerdim(5/10)5




Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın dün akşam yaptığı idman öncesi gazetecilerin yanına gelerek, Arda Turan krizi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.



Terim, "Arda Turan, Milli Takım kafilesini taşıyan uçakta gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe'ye saldırıda bulunduğu ve Milli Takım kariyerini sonlandırdığı için çok çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince gün boyu bir takım toplantılar yaptık ve böyle bir karar aldık" değerlendirmesini yaptı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Terim  Olmamasını  Dilerdim    haber

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