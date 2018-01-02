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Terim rest çekti: Ya şimdi verin ya da bedavaya alırız

TERİM REST ÇEKTİ: YA ŞİMDİ VERİN YA DA BEDAVAYA ALIRIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan için 5 milyon Euro isteyen kulübüne "Ya uygun fiyatla verin, ya da sezon sonunda bedavaya alırız." dedi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 12:30
Puan Ver : Terim Rest Çekti: Ya Şimdi Verin Ya Da Bedavaya Alırız(5/10)1

Ara transferde savunmaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen ve rotayı Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan'a çeviren Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya...

Fanatik'in haberine göre; 2. ligde liderlik koltuğunda oturan ve 1. lige çıkma mücadelesinde Kaan'ı her maçta savunmanın göbeğinde kullanan Düsseldorf, genç oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu için yapılan bu talebe tepki gösteren Galatasaray ise rest çekti.

"YA ŞİMDİ VERİN YA DA BEDAVAYA ALIRIZ"

Geçtiğimiz günlerde Terim'in aracılığıyla Kaan'la prensipte el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Düsseldorf'a haber göndererek, "Ya şimdi uygun bir ücret karşılığında oyuncuyu verirsiniz ya da sezon sonunda bedava alırız. Tercih sizin" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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