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Terim'in devre arası konuşması ortaya çıktı

TERİM'İN DEVRE ARASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının devre arasında futbolcularına "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın." dedi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Terim'in Devre Arası Konuşması Ortaya Çıktı(9/10)5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.

"İŞTE GALATASARAY BÖYLE OYNAMALI"

Fanatik'in haberine göre; maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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