Galatasaray'da Fatih Terim'in takıma geri dönüşü sonrasında Arda Turan'ın sarı kırmızılılara transferinin zor olduğu ve kapıların kapandığı ifade edilmişti. Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

"GALATASARAY'IN HOCASI HER ZAMAN FATİH TERİM'DİR"

Yeşilkaya, yaptığı paylaşımda, "Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce, "Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir" dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada