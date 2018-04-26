TERİM'İN İSTEDİĞİ İLK YILDIZ BELLİ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'nın transferini istedi.
Galatasaray'ın 3-2 galibiyeti ile sona eren Alanyaspor karşılaşmasında Emre Akbaba'nın ortaya koyduğu performans Galatasaray'da teknik heyetin beğenisini kazandı.
Emre Akbaba'yı uzun süredir takip eden ve A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim, sezon sonunda bu oyuncunun transferi adına yönetimden talepte bulunmasını istedi. Emre'nin G.Saray kadrosunu derinleştireceğini düşünen tecrübeli teknik adamın transfer şartlarının kulübün politikasına uyması halinde 25 yaşındaki oyuncunun kendilerine büyük güç katacağını söyledi.
12 GOLÜN YANINDA 8 ASİST YAPTI
Golcü ve asistçi kimliğiyle öne çıkan Emre Akbaba, bu sezon oynadığı 28 lig maçında 12 gol atarken 8 de asist yaptı. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yaptı. 2013 yılında Antalyaspor'a döndü. 2013-14'te 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK
Kulübüyle mukavelesi 2019'da sona erecek. Daha önce milli orta saha oyuncusu için 10 milyon euro isteniyordu. Ancak önümüzdeki yıl sonunda boşa çıkma hakkına sahip olacağı için bu kadar yüksek bir paranın ödenmesi beklenmiyor. Alanyaspor onu bu yaz elden çıkarmazsa, önümüzdeki sezon sonunda para kazanamayacak. G.Saraylı olduğu bilinen Emre'nin de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. İki kulüp, sezon bitimi pazarlıklara başlayacak. Çıkacak sonuç ise çok merak ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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