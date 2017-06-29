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termomineralli sular, deri sağlığına katkıda bulunuyor!

TERMOMİNERALLİ SULAR, DERİ SAĞLIĞINA KATKIDA BULUNUYOR!

Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle "Bu özellikteki mineralli suların sedef, gül ve egzama hastalığına karşı etkili olabileceğini ve insan cilt hücrelerinde iltihabi durumları hücre düzeyinde baskıladığı sonucunu elde ettik"

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:30
Puan Ver : Termomineralli Sular, Deri Sağlığına Katkıda Bulunuyor!(7/10)4


Dünyada 100 ülkenin üye olduğu ve merkezi Moskova'da bulunan dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tıbbi Hidroloji ve Klimatoloji Kongresi'nin 42'incisi, 5-8 Haziran tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşti.



İHA'nın haberine göre kongreye 30'dan fazla ülkeyi temsil eden binden fazla delege katıldı. Türkiye'den 6 bilimsel çalışmanın yer aldığı kongrede Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, "Türkiye'deki Termal Suların Zenginliği" ve "Hücre Kültürleri Üzerinde Mineralli Suların Etkileri" konulu bir sunum yaptı.



Prof. Dr. Karagülle, sunumunda hücre kültürü üzerinde mineralli suların etkilerini inceleyen bilimsel çalışmadan elde edilen sonuçları anlattı.



 



kaynak:habertürk








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